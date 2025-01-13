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Водителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды с 13 января

Автомобилистов Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции предупредили о непогоде.

Источник: Комсомольская правда

Водителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды с 13 января. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий: дождь, местами снег и гололед в сочетании с сильным ветром, — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательнее на дорогах. Необходимо соблюдать безопасные скорость и дистанцию во время движения. Также не стоит забывать о проверке автомобиля перед поездкой и не стоит делать резкие маневры.