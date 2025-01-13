Водителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды с 13 января

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательнее на дорогах. Необходимо соблюдать безопасные скорость и дистанцию во время движения. Также не стоит забывать о проверке автомобиля перед поездкой и не стоит делать резкие маневры.