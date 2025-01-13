Китай успешно запустил группу спутников CentiSpace-1

Jielong-3 — четырехступенчатая твердотопливная ракета, достигающая 31 м в длину, с диаметром головного обтекателя 3,35 м. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту до 1,5 тонны полезного груза. Для носителей этого типа, используемых с 2022 года, это пятая миссия.