Китай успешно запустил группу спутников CentiSpace-1

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Китайская компания Chinarocket осуществила успешный запуск группы малых спутников CentiSpace-1. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его сведениям, запуск был осуществлен в 11:00 по пекинскому времени (06:00 мск) с платформы в Желтом море. Для этого была использована ракета-носитель Jielong-3 («Цзелун-3»).
Согласно данным американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на низкую околоземную орбиту за один раз было выведено 10 указанных космических аппаратов.
Jielong-3 — четырехступенчатая твердотопливная ракета, достигающая 31 м в длину, с диаметром головного обтекателя 3,35 м. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту до 1,5 тонны полезного груза. Для носителей этого типа, используемых с 2022 года, это пятая миссия.
Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.