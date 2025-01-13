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Синоптики прогнозируют мороз до −20 и туман в Омской области 14 января

Осадки обойдут территорию региона стороной.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник в Омской области будет облачно, туманно и холодно. О том, какая будет погода в Омске 14 января 2025, а также в области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Температура воздуха ночью составит от −8 до −13 градусов. Местами по области столбик термометра опустится до −20 градусов. Днем воздух прогреется до −5…-10 градусов. Существенных осадков в течение дня не ожидается. Скорость ветра от 3 до 10 м/с.

Синоптики предупреждают о гололедице, тумане и изморози в отдельных районах Омской области.