Соболенко была бы рада видеть флаг Беларуси на турнирах рядом со своим именем

Первая ракетка мира Арина Соболенко на пресс-конференции турнира Australian Open сказала, что была бы рада видеть флаг Беларуси на турнирах рядом со своим именем, пишет Sputnik.by.
По словам Соболенко, она всегда гордилась тем, что родом из Беларуси. Спортсменка призналась: ей было бы приятно видеть рядом со своим именем белорусский флаг. При этом она заявила о невозможности повлиять на ситуацию, изменить ее.
— Когда бы это ни произошло, я буду рада, — заявила Арина Соболенко.
Сообщается, что с февраля 2022 года белорусские и российские теннисисты выступают на турнирах WTA (Женской теннисной ассоциации), ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов) в нейтральном статусе, без национальных символов.
Ранее мы узнали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко в первом круге Australian Open над Слоан Стивенс из США: голливудская актриса кричала от танца Арины.
Кстати, Соболенко станцевала на Australian Open по просьбе трибун: «Я станцую, только если трибуны присоединятся ко мне».
А еще теннисистка рассказала, как стать сильной женщиной: «Вам не обязательно быть жесткими к себе, и вам не нужно плакать».
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