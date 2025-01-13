На передовой информационной войны: в Крыму поздравили журналистов

13 января 1703 года по решению Петра I в России был издан первый номер газеты «Ведомости», который вещал «о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». Теперь в этот день работники периодических печатных СМИ отмечают профессиональный праздник — День российской печати.