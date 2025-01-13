На передовой информационной войны: в Крыму поздравили журналистов

Так, глава Крыма Сергей Аксенов процитировал в своем Telegram-канале слова выдающегося русского историка Василия Ключевского, который писал, что «слово — великое оружие жизни». По мнению Аксенова, эта мысль, высказанная в позапрошлом веке, не утратила своей актуальности, в слове заключается огромная сила. Отечественная пресса отличается богатой историей и давними традициями, а пресса — это зеркало эпохи.
«Сегодня роль средств массовой информации в нашей жизни огромна. Печатное слово остается важным инструментом формирования общественного мнения. И это налагает на журналистов особую ответственность», — написал Аксенов, отметив, что российские журналисты — талантливы, объективны и патриотичны.
По его мнению, крымских журналистов также отличает твердая гражданская и нравственная позиции и патриотичность, они «достойно продолжают традиции предшественников. Вносят свой вклад в развитие Крыма, находятся на передовой информационной войны, работают в том числе в зоне боевых действий и на освобожденных исторических территориях России».
В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов, напомнил, что День российской печати, который приходится на 13 января, приурочен к выпуску первой русскоязычной газеты «Ведомости» в 1703 году.
«Крымские газеты, журналы занимают достойное место среди всех СМИ полуострова, имеют авторитет, свою надежную аудиторию. На страницах печатных средств массовой информации отражаются самые актуальные новости Крыма и России, злободневные проблемы, беспокоящие жителей нашей республики», — отметил он в своем Telegram-канале.
Власти республики поблагодарили всех сотрудников крымских печатных средств массовой информации за ответственный подход к работе и высокий профессионализм и пожелали здоровья и вдохновения.
13 января 1703 года по решению Петра I в России был издан первый номер газеты «Ведомости», который вещал «о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». Теперь в этот день работники периодических печатных СМИ отмечают профессиональный праздник — День российской печати.