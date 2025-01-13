Главные новости 13 января 2025 года

Бывшие министры обороны Великобритании Грант Шеппс и Гэвин Уильямсон заявили о важности участия войск королевства в миротворческой миссии на Украине после урегулирования конфликта. Экс-глава Минобороны Уильямсон добавил, что другие страны НАТО также должны обеспечивать безопасность украинской стороны.

В США анонсировали разговор Трампа и Путина в ближайшие дни

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Советник избранного президента США Дональда Трампа Май Уолтц предположил, что переговоры американского лидера и президента России Владимира Путина состоятся в ближайшее время. Подготовка к диалогу, темой которого станет урегулирование конфликта на Украине, уже ведется, но пока точной даты общения глав государств не определено.

В Турции назвали США покровителем терроризма в мире

Турецкая газета Aydınlık опубликовала статью, в которой назвала США страной, поддерживающей терроризм в мире. Содействие экстремистским организациям американских военных, по мнению издания, привело к беспорядкам в разных странах.

Число жертв пожара в Калифорнии выросло до 24 человек

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Смерть 24 человек в результате разрушительных пожаров подтвердили в департаменте судмедэкспертизы Лос-Анджелеса. По предварительным данным, 16 человек погибли при пожаре в Итоне, восемь — при пожаре в Палисейдс. Огонь продолжает бушевать на территории округа с 7 января.

Цены на нефть резко выросли на фоне санкций США

Введение очередного пакета американских санкций против энергетического сектора России привело к росту нефтяных цен. 13 января фьючерсы на эталонную марку Brent увеличились на $1,35 до $81,11 за барр. Нефть марки West Texas Intermediate подорожала до $77,97 за барр.