Скончался знаменитый петербургский писатель Борис Голлер

Господин Голлер родился в Ленинграде в 1931 году. Он является автором пьес «Десять минут и вся жизнь», «Плач по Лермонтову», «Сто братьев Бестужевых», «Пушкин: Автопортрет с Татьяной».
В советское время писатель руководил любительской киностудией в ДК им. Ленсовета. Его фильмы «Декабристы» и «Мосты» показывали по Ленинградскому телевидению.
С 1991 года Голлер жил в Израиле. В России в 2010 и 2016 годах соответственно он получил Премию имени Гоголя и Премию журнала «Звезда».
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге на 42-м году жизни скоропостижно скончался двукратный победитель марафона «Белые ночи», основатель Школы бега «Типичный марафонец», мастер спорта РФ, тренер Михаил Быков.