В Свердловской области собирают новогодние ели для переработки

Об этом сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы».
Новогодние деревья необходимо складывать в отсек для крупногабаритного мусора. Предварительно ель нужно сломать, чтобы ее высота была не больше полутора метра. Если отсека для крупногабаритного мусора нет, то дерево можно оставить около баков.
«С 15 по 20 января специализированная техника будет вывозить живые ели с контейнерных площадок отдельными рейсами, — говорит заместитель директора по транспортированию и обращению с ТКО АО “Спецавтобаза” Сергей Тесля. — В остальное время хвойные будут вывозить вместе с другими крупногабаритными отходами».
Также для сбора новогодних деревьев будут установлены специальные бункеры. Их организуют в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске и Березовском.
«МК-Урал» ранее писал, что к новогодним праздникам жители Свердловской области заготовили почти 14 тысяч деревьев: сосен и елей.
Места для рубки деревьев указывали сотрудники лесничеств. Это были места, которые подлежат расчистке: участки вдоль линий электропередачи или газопроводов, квартальные просеки и так далее.