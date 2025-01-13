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Воронежский «Факел» объявил состав на первые зимние сборы

В Турции будут тренироваться 25 футболистов.

Источник: телеграм-канал ФК "Факел"

Воронежский «Факел» опубликовал состав на первые зимние учебно-тренировочные сборы, которые продлятся в Турции до 22 февраля. В список вошли:

вратари Владислав Калиничев, Виталий Гудиев, Александр Беленов;

защитники Сергей Брызгалов, Сергей Божин, Райан Сенхаджи, Макс Дзиов, Игорь Калинин, Игорь Юрганов;

полузащитники Абдулла Багамаев, Ильнур Альшин, Никита Моцпан, Михаил Щетинин, Вячеслав Якимов, Кирилл Симонов, Табо Селе, Андрей Ивлев, Антон Ковалев, Дилан Мертенс, Ираклий Квеквескири, Мохамед Брахими;

нападающие Владимир Ильин, Евгений Марков, Николай Гиоргобиани, Алексей Каштанов.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, стали известны соперники «Факела» в рамках подготовки ко второй части сезона-2024/25.