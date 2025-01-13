Казахстанцы смогут получать свидетельство о рождении без посещения ЦОНа

В частности, планируется развитие применения электронного апостиля по электронным документам, выданным органами РАГС — таких как свидетельства и справки о рождении, смерти, заключении и расторжении брака. Нововведение позволит гражданам получать указанные документы и проставить на них апостиль в рамках одного заявления. Планируется, что эта услуга станет доступной в четвертом квартале 2025 года.