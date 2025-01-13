Холодную воду отключат в Самаре 14 и 15 января

В Самаре на этой неделе из-за ремонтно-профилактических работ на сетях водоснабжения на некоторых улицах временно не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».
«Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов все же придется», — говорится в сообщении.
Так, 14 января с 10:00 до 13:00 воды не будет на проспекте Кирова, 316, 318, 320. В этот же день холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 17:00 на улице Мориса Тореза, 101А.
В среду, 15 января, с 09:30 до 16:15 водоснабжение прекратится по следующим адресам: улица Воронежская, 137, 139, 141, 143 и Московское шоссе, 161−173. Это связано с заменой напорных задвижек и труб.
Информация о времени отключений может быть скорректирована. Горожанам рекомендуют заранее подготовить запас воды.