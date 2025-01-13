В Томске синтезировали гель для предотвращения инфекций после операций

ТОМСК, 13 января. /ТАСС/. Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) синтезировали новые антибактериальные гели. Предварительные исследования показали, что они эффективно подавляют рост бактерий, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Антибактериальные эвтектогели предотвращают образование бактериальных биопленок на поверхности имплантатов и снижают риск развития инфекций в области имплантации в ранний послеоперационный период», — приводятся в сообщении слова руководителя проекта, младшего научного сотрудника лаборатории плазменных гибридных систем ТПУ Глеба Дубиненко.
По его словам, этот подход к подавлению бактериальных инфекций потенциально может сократить или вовсе исключить необходимость в послеоперационной системной антибактериальной терапии с использованием антибиотиков, а также предотвратить развитие таких опасных хронических инфекционных заболеваний, как остеомиелит.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Materials Letters.