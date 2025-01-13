1. «Долг перед “Газпромом” существует и всегда признавался молдавской стороной»: Акты ежегодно подписывал и «Молдовагаз», составлялись графики погашения.
2. Диаспора в шоке от цен в Молдове: «По ценам — просто космос какой-то! За две недели можно оставить больше, чем заработал в Германии!».
3. Здесь вам не Москва: Кишинев обогнал российскую столицу в рейтинге самых дорогих городов для жизни.
4. Руководство Молдовы поразил самый страшный вирус — равнодушия: «После поездки Санду в села на левом берегу Днестра — какие еще нужны доказательства бесчеловечности власти, которой на людей совершенно наплевать?».
5. Солнце уходит из Молдовы: Надвигается мороз и беспросветная облачность — согреваемся, как можем.