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Топ-5 новостей в Молдове 13 января

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 13 января 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: -4° 0 м/с 80% 759 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

1. «Долг перед “Газпромом” существует и всегда признавался молдавской стороной»: Акты ежегодно подписывал и «Молдовагаз», составлялись графики погашения.

2. Диаспора в шоке от цен в Молдове: «По ценам — просто космос какой-то! За две недели можно оставить больше, чем заработал в Германии!».

3. Здесь вам не Москва: Кишинев обогнал российскую столицу в рейтинге самых дорогих городов для жизни.

4. Руководство Молдовы поразил самый страшный вирус — равнодушия: «После поездки Санду в села на левом берегу Днестра — какие еще нужны доказательства бесчеловечности власти, которой на людей совершенно наплевать?».

5. Солнце уходит из Молдовы: Надвигается мороз и беспросветная облачность — согреваемся, как можем.

экономика
энергетика