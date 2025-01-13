Высокая опасность загрязнения воздуха действовала в Омске до утра 13 января

В Омске до 08:00 часов 13 января действовал режим неблагоприятных метеоусловий. Превышение допустимой концентрации опасных веществ наблюдалось в воздухе с дня воскресенья, 12 января. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.