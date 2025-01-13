Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Высокая опасность загрязнения воздуха действовала в Омске до утра 13 января

Режим «черного неба» объявили в Омске днем в воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

В Омске до 08:00 часов 13 января действовал режим неблагоприятных метеоусловий. Превышение допустимой концентрации опасных веществ наблюдалось в воздухе с дня воскресенья, 12 января. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По информации синоптиков, с 16:00 часов 12 января до 08:00 часов 13 января на территории Омска наблюдались неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые способствовали накоплению в воздухе вредных веществ.

К НМУ относят такие явления, как штиль, слабый ветер, инверсию, ветер неблагоприятного направления.

На момент написания материала последние данные о содержании вредных веществ в атмосфере на сайте Обь-Иртышского датируются 9 января. Обновленная информация пока не поступала.

Во вторник, 14 января, синоптики прогнозируют пониженный уровень загрязнения воздуха в Омске.

Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какие веществами дышали омичи в декабре 2024 года.