Высокая опасность загрязнения воздуха действовала в Омске до утра 13 января

В Омске до 08:00 часов 13 января действовал режим неблагоприятных метеоусловий. Превышение допустимой концентрации опасных веществ наблюдалось в воздухе с дня воскресенья, 12 января. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
По информации синоптиков, с 16:00 часов 12 января до 08:00 часов 13 января на территории Омска наблюдались неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые способствовали накоплению в воздухе вредных веществ.
К НМУ относят такие явления, как штиль, слабый ветер, инверсию, ветер неблагоприятного направления.
На момент написания материала последние данные о содержании вредных веществ в атмосфере на сайте Обь-Иртышского датируются 9 января. Обновленная информация пока не поступала.
Во вторник, 14 января, синоптики прогнозируют пониженный уровень загрязнения воздуха в Омске.
Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какие веществами дышали омичи в декабре 2024 года.