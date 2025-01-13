В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
— С 8 часов и до конца суток 13-го января на территории Ростовской области ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, — сообщили специалисты регионального ведомства.
Жителей региона призывают быть внимательнее на улице. Не стоит находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами. Автомобилистам по возможности стоит воздержаться от дальних поездок.