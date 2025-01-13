Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В Ростовской области 13 января объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

— С 8 часов и до конца суток 13-го января на территории Ростовской области ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, — сообщили специалисты регионального ведомства.

Жителей региона призывают быть внимательнее на улице. Не стоит находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами. Автомобилистам по возможности стоит воздержаться от дальних поездок.