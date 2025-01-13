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Не успевают чистить полосу и обрабатывать самолёты: из-за коллапса в Пулково задерживается 4 калининградских рейса

В аэропорту Храброво для пассажиров организована мобильная приёмная транспортной прокуратуры.

Прилёт четырёх лайнеров из Санкт-Петербурга в Калининград задерживается из-за погодного коллапса в Северной столице, ещё один рейс авиакомпании «Победа» был отменён. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта Храброво.

В пресс-службе воздушной гавани Пулково объяснили задержки тем, что накануне в Санкт-Петербурге был ограничен приём и выпуск самолётов, в связи с чем изменения в расписании будут и в понедельник, 13 января.

«Для обеспечения безопасности полётов проводятся попеременная очистка взлётно-посадочных полос и перронов от снега и наледи, противообледенительная обработка воздушных судов. Меры могут влиять на увеличение времени обслуживания», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Калининградская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг, предусмотренных авиационными правилами. В Храброво открыта мобильная приёмная, куда могут обратиться пассажиры задержанных рейсов.

12 января из Калининграда не смогли вовремя улететь 16 самолётов.