На БКЛ открылся седьмой сервисный центр московского транспорта

На станции «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открылся новый сервисный центр московского транспорта. Там можно заменить неисправные проездные билеты, получить услуги «Московского паркинга» и узнать о работе наземного транспорта, перенести баланс и билеты с одной карты «Тройка» на другую. Для пассажиров работают три окна обслуживания.
Центр расположен у выходов № 3−4 со станции «Каширская» БКЛ. Он открыт ежедневно с 08:00 до 20:00 (кроме праздничных дней).
«Новый сервисный центр московского транспорта стал седьмым на Большой кольцевой линии. Они уже работают на станциях “Савеловская”, “Текстильщики”, “Проспект Вернадского”, “Кунцевская”, “Петровский парк” и “Сокольники”. При этом более 75 процентов наших полезных услуг можно получить онлайн. Продолжаем развивать удобные пассажирские сервисы на всех площадках по поручению Сергея Собянина», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Первые сервисные центры на станциях метро открылись в 2022 году. Услуги также можно получить в мобильных приложениях, на портале mos.ru и едином транспортном портале. Кроме того, на вопросы пассажиров отвечает чат-бот Александра.