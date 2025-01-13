На БКЛ открылся седьмой сервисный центр московского транспорта

«Новый сервисный центр московского транспорта стал седьмым на Большой кольцевой линии. Они уже работают на станциях “Савеловская”, “Текстильщики”, “Проспект Вернадского”, “Кунцевская”, “Петровский парк” и “Сокольники”. При этом более 75 процентов наших полезных услуг можно получить онлайн. Продолжаем развивать удобные пассажирские сервисы на всех площадках по поручению Сергея Собянина», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.