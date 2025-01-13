Опрос: 67,7% назвали мир и безопасность главной задачей президента Беларуси

Онлайн-опрос «Беларусь будущего — выбор молодых» показал, что 67,7% назвали мир и безопасность главной задачей президента Беларуси, рассказали в эфире Первого информационного телеканала.
В названном опросе, который проводился в Беларуси с 16 декабря 2024 года по 3 января 2025 года, приняли участие 7260 человек. Речь идет про учащуюся молодежь в возрасте 14−17 лет, студентов и молодых исследователей от 18 до 25 лет, а также работающей молодежи в возрасте 25−31 года. На вопрос о том, на решении каких задач должен сосредоточиться в первую очередь избранный президент Беларуси, 67,7% процентов выбрали вариант обеспечение мира и безопасности.
Онлайн-опрос показал, что большинство белорусов назвали обеспечение мира и безопасности главной задачей президента. Фото: news.by.
Также говорится, что 48,1% остановились на варианте, касающемся роста благосостояния граждан. Кроме того, 41,8% опрошенных выбрали борьбу с инфляцией, ростом цен, а 32,3% — экономический подъем, рост производства. На варианте укрепление позиций Беларуси на международной арене остановились 23,5% респондентов.
Ранее экс-глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина дала оценку президентской кампании 2025 года.
Тем временем МВД заявило про безопасность на выборах президента Беларуси 2025.
А еще ЦИК сказал, что бюллетени на выборах президента 2025 будут только на белорусском языке.
Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать в Старый Новый год 14 января.