Опрос: 67,7% назвали мир и безопасность главной задачей президента Беларуси

В названном опросе, который проводился в Беларуси с 16 декабря 2024 года по 3 января 2025 года, приняли участие 7260 человек. Речь идет про учащуюся молодежь в возрасте 14−17 лет, студентов и молодых исследователей от 18 до 25 лет, а также работающей молодежи в возрасте 25−31 года. На вопрос о том, на решении каких задач должен сосредоточиться в первую очередь избранный президент Беларуси, 67,7% процентов выбрали вариант обеспечение мира и безопасности.