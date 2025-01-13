Белоруска Азаренко проиграла итальянке Бронцетти на старте Australian Open

В 1/64 турнира, который проходит в Мельбурне, Азаренко проиграла теннисистке из Италии Лючии Бронцетти со счетом 2:6, 6:7 (2:7). Игра длилась более двух часов. Белоруска завершила выступление на турнире. Что касается итальянки, то в 1/32 турнира она встретится с победительницей поединка между представительницей Хорватии Петрой Мартич и теннисисткой из Румынии Жаклин Кристиан.