Белоруска Азаренко проиграла итальянке Бронцетти на старте Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла итальянке Лючии Бронцетти на старте турнира Australian Open.
В 1/64 турнира, который проходит в Мельбурне, Азаренко проиграла теннисистке из Италии Лючии Бронцетти со счетом 2:6, 6:7 (2:7). Игра длилась более двух часов. Белоруска завершила выступление на турнире. Что касается итальянки, то в 1/32 турнира она встретится с победительницей поединка между представительницей Хорватии Петрой Мартич и теннисисткой из Румынии Жаклин Кристиан.
Ранее мы узнали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко в первом круге Australian Open над Слоан Стивенс из США: голливудская актриса кричала от танца Арины.
Кстати, Соболенко станцевала на Australian Open по просьбе трибун: «Я станцую, только если трибуны присоединятся ко мне».
Тем временем первая ракетка мира призналась, что была бы рада видеть флаг Беларуси на турнирах рядом со своим именем.