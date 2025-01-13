В казанском аэропорту задерживают на вылет несколько рейсов. Речь идет о направлениях до Санкт-Петербурга и Москвы.
Согласно информации из онлайн-табло, самолет до Петербурга планировал вылететь в 07:45, но время перенесли на 15:00. В этом же направлении борт должен был отправиться в 09:00. Теперь его вылет ожидается в 11:45.
Также задержали назначенный в 12:10 рейс до столицы России. В связи с этим время отправления назначено на 12:30. Ночью 13 января позже указанного на табло времени вылетели самолеты до Худжанды, Барнаула, Санкт-Петербурга, Ханты Мансийска.
Напомним, МЧС срочно оповестило жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотников. Сообщения были разосланы 13 января в 6 часов утра.