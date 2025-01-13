Жители Левобережного района Воронежа остаются без света

Вечером 12 января часть жителей Левобережного района Воронежа остались без света. К сожалению, у некоторых горожан до сих пор не появилось электричество.
— Ситуация осложняется тем, что поврежденный участок кабельной линии по улице Туполева находится на территории сторонней организации, — сообщили сегодня, 13 января, в пресс-службе городской администрации.
Как только бригады «Воронежской горэлектросети» получат доступ на территорию, то незамедлительно приступят к восстановительным работам.
На данный момент для энергоснабжения отключенных потребителей устанавливают семь мобильных генераторных установок.
— Энергетики прилагают все усилия, чтобы восстановить энергоснабжение потребителей в кратчайшие сроки, — заверили в мэрии.