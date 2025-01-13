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В Геленджике установят спецконтейнеры для утилизации елок

С 13 января жители Геленджика смогут сдать новогодние елки на переработку. Об этом сообщили в МЦУ курорта.

Источник: Коммерсантъ

Для сбора хвойных деревьев в городе установят специальные контейнеры. Затем елки отправят на переработку для получения опилок.

Контейнеры будут находиться по следующим адресам: мкр. Северный, дом № 12; пересечение улиц Леселидзе и Грибоедова (на кольце); пересечение Янтарной и Ясеневой (рядом с контейнерной площадкой).

Горожан просят соблюдать правила и не выбрасывать бытовой мусор в контейнеры, предназначенные только для елок.

Подобную акцию также проводят в Краснодаре. Жители города могут оставить хвойные деревья на обычных контейнерных площадках для их дальнейшей переработки.