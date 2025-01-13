В Геленджике установят спецконтейнеры для утилизации елок

Для сбора хвойных деревьев в городе установят специальные контейнеры. Затем елки отправят на переработку для получения опилок.
Контейнеры будут находиться по следующим адресам: мкр. Северный, дом № 12; пересечение улиц Леселидзе и Грибоедова (на кольце); пересечение Янтарной и Ясеневой (рядом с контейнерной площадкой).
Горожан просят соблюдать правила и не выбрасывать бытовой мусор в контейнеры, предназначенные только для елок.
Подобную акцию также проводят в Краснодаре. Жители города могут оставить хвойные деревья на обычных контейнерных площадках для их дальнейшей переработки.