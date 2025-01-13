Аэропорт Пулково работает в штатном режиме

Из-за того, что 12 января в аэропорту временно ограничивались прием и выпуск самолетов, сегодня тоже возможны изменения в расписании. Таким образом, статус рейса получится посмотреть на онлайн-табло, в боте @OfficialPulkovoBot в мессенджере Telegram. Кроме того, уточнить информацию можно у авиакомпаний.