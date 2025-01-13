Под Волгоградом санавиация спасла мужчину с инфарктом

С начала января выполнено три вылета, несмотря на сложные погодные условия. Первым в новом году санитарный вертолет отправился в Чернышковский район. По данным областного комитета здравоохранения, экстренная эвакуация потребовалась 74-летнему мужчине с острым инфарктом миокарда. Пациента оперативно доставили в Волгоградский областной кардиологический центр, где врачи стабилизировали его состояние. В настоящее время мужчина продолжает лечение под наблюдением специалистов.