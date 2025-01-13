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Под Волгоградом санавиация спасла мужчину с инфарктом

Крылатая скорая доставила его из Чернышковского района в Волгоград.

Санитарная авиация Волгоградской области возобновила перевозку пациентов в 2025 году.

С начала января выполнено три вылета, несмотря на сложные погодные условия. Первым в новом году санитарный вертолет отправился в Чернышковский район. По данным областного комитета здравоохранения, экстренная эвакуация потребовалась 74-летнему мужчине с острым инфарктом миокарда. Пациента оперативно доставили в Волгоградский областной кардиологический центр, где врачи стабилизировали его состояние. В настоящее время мужчина продолжает лечение под наблюдением специалистов.

В 2024 году вертолеты санитарной авиации совершили 415 вылетов в отдаленные районы Волгоградской области. Эти работы проводились в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На 2025 год запланировано более 1250 летных часов для реализации задач проекта. В структуру отделения экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации городской больницы № 25 включены специализированные врачебные выездные бригады.

Эти бригады оснащены современными автомобилями скорой помощи классов «B» и «C». В 2024 году они совершили 2491 выезд, обеспечив транспортировку 1570 пациентов, из которых 300 — дети.

медицина