Под Волгоградом санавиация спасла мужчину с инфарктом

Санитарная авиация Волгоградской области возобновила перевозку пациентов в 2025 году.
С начала января выполнено три вылета, несмотря на сложные погодные условия. Первым в новом году санитарный вертолет отправился в Чернышковский район. По данным областного комитета здравоохранения, экстренная эвакуация потребовалась 74-летнему мужчине с острым инфарктом миокарда. Пациента оперативно доставили в Волгоградский областной кардиологический центр, где врачи стабилизировали его состояние. В настоящее время мужчина продолжает лечение под наблюдением специалистов.
В 2024 году вертолеты санитарной авиации совершили 415 вылетов в отдаленные районы Волгоградской области. Эти работы проводились в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На 2025 год запланировано более 1250 летных часов для реализации задач проекта. В структуру отделения экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации городской больницы № 25 включены специализированные врачебные выездные бригады.
Эти бригады оснащены современными автомобилями скорой помощи классов «B» и «C». В 2024 году они совершили 2491 выезд, обеспечив транспортировку 1570 пациентов, из которых 300 — дети.