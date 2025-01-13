Лакомая «Станция “Октябрьская”»: как делят землю под бывшим кольцом трамвая

Однако спустя почти 10 лет трамвайные пути с кольца демонтировали, а замглавы комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры городской администрации Антон Романов заявил, что возвращать трамвай на проспект Победы нецелесообразно из-за отсутствия пассажиропотока. В конце мая того же года власти объявили общественные обсуждения о внесении поправок в Генплан Калининграда. Землю под бывшим трамвайным кольцом перевели из коммунально-складской зоны в зону специализированной общественной застройки, на которой можно было бы возводить объекты социального назначения, культуры и искусства, здравоохранения, спорта, а также культовые здания и гостиницы. После этого известия сайт «Клопс» процитировал главу городского округа Олега Аминова, который заявил, что на месте кольца нужно обустроить сквер. А Kgd.Ru — городскую администрацию, заверившую, что территорию бывшего трамвайного кольца отдавать под застройку не будут, а в перспективе здесь построят «современный социальный объект, возможно, школу искусств».