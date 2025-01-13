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В новогодние праздники в Москве заключили брак 150 пар

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Самой распространенной датой для регистрации брака на зимних праздниках в Москве стало 4 января, всего за этот период поженились 150 пар. Об этом сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

Источник: Freepik

«Регистрация брака в новогодние праздники становится популярнее с каждым годом. Нам важно воплотить самые заветные пожелания московских молодоженов, поэтому в 2025 году мы пересмотрели график работы. В этом году впервые дворцы бракосочетания работали почти все праздничные дни, а именно — с 3 по 8 января. За этот период в Москве было создано 150 новых семей», — сказала Ракова.

Она уточнила, что самой распространенной датой стало 4 января, в этот день 56 пар зарегистрировали свой брак. «В новогодние праздники в столичных ЗАГС царит сказочная атмосфера — фасады дворцов бракосочетания впервые оформлены световыми инсталляциями, а залы для торжественных регистраций украшают новогодние композиции, елки и тематические фотозоны», — добавила заммэра.

Торжественные церемонии проходили с 3 по 8 января в пяти дворцах бракосочетания. Больше всего церемоний прошло во дворцах бракосочетания Шипиловском и Кутузовском, там поженились 58 и 56 пар соответственно. В Рождество, 7 января, в Москве было создано 45 новых семей. В праздники также работали дворцы бракосочетания № 1, № 4 и Южное Бутово.