В новогодние праздники в Москве заключили брак 150 пар

«Регистрация брака в новогодние праздники становится популярнее с каждым годом. Нам важно воплотить самые заветные пожелания московских молодоженов, поэтому в 2025 году мы пересмотрели график работы. В этом году впервые дворцы бракосочетания работали почти все праздничные дни, а именно — с 3 по 8 января. За этот период в Москве было создано 150 новых семей», — сказала Ракова.