В новогодние праздники в Москве заключили брак 150 пар

«Регистрация брака в новогодние праздники становится популярнее с каждым годом. Нам важно воплотить самые заветные пожелания московских молодоженов, поэтому в 2025 году мы пересмотрели график работы. В этом году впервые дворцы бракосочетания работали почти все праздничные дни, а именно — с 3 по 8 января. За этот период в Москве было создано 150 новых семей», — сказала Ракова.
Она уточнила, что самой распространенной датой стало 4 января, в этот день 56 пар зарегистрировали свой брак. «В новогодние праздники в столичных ЗАГС царит сказочная атмосфера — фасады дворцов бракосочетания впервые оформлены световыми инсталляциями, а залы для торжественных регистраций украшают новогодние композиции, елки и тематические фотозоны», — добавила заммэра.
Торжественные церемонии проходили с 3 по 8 января в пяти дворцах бракосочетания. Больше всего церемоний прошло во дворцах бракосочетания Шипиловском и Кутузовском, там поженились 58 и 56 пар соответственно. В Рождество, 7 января, в Москве было создано 45 новых семей. В праздники также работали дворцы бракосочетания № 1, № 4 и Южное Бутово.