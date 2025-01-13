В Башкирии 14 человек поймали пьяными за рулем

В Башкирии подвели итоги массовых проверок ГАИ. За выходные инспекторы задержали десятки людей в нетрезвом состоянии и севших за руль без водительского удостоверения.
— В минувшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны 14 пьяных водителей, а также 10 человек, которые сели за руль без прав, — уточнили в ведомстве.
С 11 по 12 января на дорогах Башкирии произошло 91 ДТП, в которых пострадали два человека.
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