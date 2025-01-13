Умер известный белорусский иммунолог Леонид Титов. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.
В сообщении сказано, что выдающийся ученый и талантливый педагог в области микробиологии, академик Национальной академии наук, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, доктор меднаук, профессор Леонид Титов умер 10 января 2025 года.
В Минздраве обратили внимание на то, что под руководством иммунолога удалось получить новые сведения о влиянии ионизирующего излучения на основные компоненты иммунной системы детей в ранний, про отдаленный периоды после аварии на Чернобыльской АЭС. Также была создана иммунологическая служба в Беларуси, обоснована стратегия нового на тот момент направления — медицинской биотехнологии.
При жизни выдающегося ученого была впервые разработана концепция программы «Инфекционные заболевания». Кроме того, были созданы более 40 новых как диагностических, так и иммунобиологических препаратов, а также национальная система мониторинга резистентности бактерий к антибактериальным препаратам.
В пресс-службе отметили, что Титов являлся автором и соавтором более 1300 публикаций. Ему удалось создать научную школу микробиологов и иммунологов: 11 докторов и 40 кандидатов наук. В Минздраве выразили глубокие соболезнования коллегам и родным выдающегося ученого.
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