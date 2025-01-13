Умер известный белорусский иммунолог Леонид Титов

В Минздраве обратили внимание на то, что под руководством иммунолога удалось получить новые сведения о влиянии ионизирующего излучения на основные компоненты иммунной системы детей в ранний, про отдаленный периоды после аварии на Чернобыльской АЭС. Также была создана иммунологическая служба в Беларуси, обоснована стратегия нового на тот момент направления — медицинской биотехнологии.