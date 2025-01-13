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На Старый Новый год глава Березников с друзьями налепил 700 пельменей

Алексей Казаченко приготовил пельмени по семейному рецепту.

Источник: Соцсети

Среди многих жителей Прикамья осталась давняя традиция встречать Старый Новый год. Его встреча не обходится без праздничных застолий с традиционными для Прикамья блюдами. В их число входят пельмени.

Глава Березников Алексей Казаченко рассказал о подготовке к встрече праздника. Вместе с друзьями он налепил 700 пельменей по старому семейному рецепту.

«Семейный рецепт фарша — свинина с говядиной, репчатый лук, петрушка, сухой чеснок, смесь перцев, соль. В детстве с бабушками всегда рубил мясо в корытце. Сейчас за неимением свободного времени электромясорубка в помощь», — делится Алексей Казаченко.

Он пояснил, что пельмени лепили за разговорами «ушки», а затем отправляли их на балкон. Алексей Казаченко сокрушается, что пельмени морозятся плохо из-за неожиданно наступившей «весны».

«Наварили несколько кастрюль. Сметана с зеленью, горчица с уксусом, хреновая закуска — у каждого свои предпочтения», — поделился глава Березников.

Традиция встречи Старого Нового года появилась после введения в 1918 году григорианского календаря. В России 1 января по юлианскому календарю стало соответствовать 14 января по принятому григорианскому календарю. Возникновение праздника также связывают с тем, что по календарной традиции Рождество должно предшествовать Новому году.