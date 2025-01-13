На Старый Новый год глава Березников с друзьями налепил 700 пельменей

Традиция встречи Старого Нового года появилась после введения в 1918 году григорианского календаря. В России 1 января по юлианскому календарю стало соответствовать 14 января по принятому григорианскому календарю. Возникновение праздника также связывают с тем, что по календарной традиции Рождество должно предшествовать Новому году.