Самарцы рассказали, чем занимаются в дороге на работу

У самарцев самый популярный вариант времяпрепровождения в дороге на работу — чтение книг (29% опрошенных). На втором месте — музыка (15%). На третьем — сон и просмотр новостей в интернете (по 10%). 9% заняты просмотром фильмов или сериалов. 8% опрошенных уже в транспорте начинают готовиться к рабочему дню: просматривают документы, распределяют дела, составляют планы. 7% листают соцсети. 5% играют в телефоне. Еще 4% проверяют электронную почту. 3% общаются с родными по телефону или в мессенджерах. Среди прочих, не столь популярных занятий, — разговоры с коллегами, едущими рядом; медитации; прослушивание радио, подкастов и аудиокниг; разгадывание кроссвордов и проч.