Хабаровский край на этой неделе ждут «температурные качели»

В Хабаровске тридцатиградусных холодов синоптики на этой неделе не прогнозируют. Хотя по ночам в четверг и пятницу столбики термометров могут опускаться до −27. Ветер западного и юго-западного направлений. Днём во вторник и в среду возможен небольшой снег. Дневные температуры в пределах −14… −19. К выходным и началу следующей недели потеплеет до −11… −14 градусов, а по ночам будет около 20 градусов мороза.