Хабаровский край на этой неделе ждут «температурные качели»

Так называемые «температурные качели» будут наблюдаться на большей части Хабаровского края в ближайшие дни. Уже во вторник и в среду западный циклон принесёт небольшой снег и потепление, а затем резко похолодает. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в Дальневосточном УГМС.
— С приходом нового циклона температура будет на один — два градуса превышать январскую норму. Ночью −18… −25, днём −10… −17. Во вторник и в среду пройдёт небольшой снег. Во второй половине недели преимущественно без осадков. Из-за эффекта выхолаживания ночной фон температур опустится до −25… −30, днём −15… −20. Это на один — два градуса ниже нормы, — сообщил ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва.
В конце второй декады января синоптики ждут снова существенное потепление. По ночам будет всего лишь −18… −23, а днём так и вовсе −8… −13 градусов.
Но это касается в первую очередь южных районов края. В центре и на севере сейчас по ночам стоят трескучие морозы до −37 градусов.
В Хабаровске тридцатиградусных холодов синоптики на этой неделе не прогнозируют. Хотя по ночам в четверг и пятницу столбики термометров могут опускаться до −27. Ветер западного и юго-западного направлений. Днём во вторник и в среду возможен небольшой снег. Дневные температуры в пределах −14… −19. К выходным и началу следующей недели потеплеет до −11… −14 градусов, а по ночам будет около 20 градусов мороза.