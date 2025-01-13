Социолог Уайтмен назвал «символическим шоком» рост температуры на 1,5 градуса

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Повышение средней температуры на 1,5 градуса Цельсия в 2024 году шокирует и свидетельствует о том, что мир приближается к тому, что считалось «зоной безопасности» для человечества. Такое мнение выразил социолог британского Эксетерского университета Гейл Уайтмен.
«Это одновременно и физическая реальность, и символический шок. Мы приближаемся к концу того, что считали зоной безопасности для человечества», — считает ученый, слова которого приводит журнал Nature.
Издание пишет, что ученые стремятся выявить среднее значение температуры за 10 лет, чтобы определить долгосрочный температурный тренд. Некоторые исследователи утверждают, что температура на Земле уже превысила доиндустриальный уровень на 1,3 градуса Цельсия, а через несколько лет может порог в 1,5 градуса Целься может быть превышен «по-настоящему». К этому моменту, как считают ученые, планета накопит еще больше тепла, что приведет к усилению бурь и пожаров, разрушению экосистем и повышению уровня моря.
Как сообщали 10 января специалисты Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли «Коперник», 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года. Ученые выяснили, что средняя глобальная температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия.
Парижское соглашение по климату было принято в 2015 году по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже, документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.