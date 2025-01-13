Социолог Уайтмен назвал «символическим шоком» рост температуры на 1,5 градуса

Издание пишет, что ученые стремятся выявить среднее значение температуры за 10 лет, чтобы определить долгосрочный температурный тренд. Некоторые исследователи утверждают, что температура на Земле уже превысила доиндустриальный уровень на 1,3 градуса Цельсия, а через несколько лет может порог в 1,5 градуса Целься может быть превышен «по-настоящему». К этому моменту, как считают ученые, планета накопит еще больше тепла, что приведет к усилению бурь и пожаров, разрушению экосистем и повышению уровня моря.