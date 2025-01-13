​​На Янтарном комбинате нашли редкий инклюз доисторического периода

«Мы нашли уникальный образец балтийского янтаря, внутри которого — цельный пучок хвойных игл идеальной сохранности. За последние пять лет это первый подобный образец, найденный на комбинате. Чаще всего мы добываем янтарь с включением насекомых, паукообразных, ракообразных и других представителей фауны», — рассказала специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина. По ее словам, инклюзы с растениями встречаются редко из-за своей хрупкости и расположения. «Из флоры мы иногда встречаем включения листьев папоротника, мха, фрагменты семейства кипарисовых, редкие бутоны цветов. Все это нижний ярус леса. А вот хвою, которая относится к верхнему ярусу леса, смоле сложно захватить во время течения по дереву. По этой причине найти инклюз с пучком неповрежденных иголок сосны очень сложно».