Жители Кишинева поймут, что такое жить без света: Во всех пяти секторах столицы на целый день отключат электричество — вот адреса

Барбу Лэутару, 9B, Е. Кока, 11B, 15, 17, 17/1, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 23A, 23/1, Иоанна Раду, 1−11A, 2−12, 12A, Лэтэрецу Мария, 1−5, 5A, 9−39, 2, 2a, 2A, 6−32, 38−46, 46/1, 46/2, П. Чайковского, 1A, Ш. Няга, 22 — частично с 09:40 до 17:00.