Жители Кишинева поймут, что такое жить без света: Во всех пяти секторах столицы на целый день отключат электричество — вот адреса

Отключения электричества в столице: узнайте адреса.
О запланированных работах сообщает поставщик.
Ботаника:
Ботаника Веке, 5, 7−17, 25, 29−39, Куза-Водэ, ½, ⅓, ¼, ⅕, Помпиерилор, 2, 12, 13, 14, 16, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 19, 20, Сармизеджетуса, 18, 18/3, 18/6, 20, 20A, 20/2, 24, 24/1, 33/2, 35/1, 48/8 — частично с 08:50 до 16:20.
Буюканы:
Гиочеилор, 1 — частично с 09:50 до 17:00.
Барбу Лэутару, 9B, Е. Кока, 11B, 15, 17, 17/1, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 23A, 23/1, Иоанна Раду, 1−11A, 2−12, 12A, Лэтэрецу Мария, 1−5, 5A, 9−39, 2, 2a, 2A, 6−32, 38−46, 46/1, 46/2, П. Чайковского, 1A, Ш. Няга, 22 — частично с 09:40 до 17:00.
Кодряну Георге, 1−9, 2−12, Конституцией, 4, Корнулуй, 10/2, 24, Друмул Таберей, 2−8, 10/1, 12−24, 24/1, 28−34, 34A, 38, 38A, 42−60, 72, 17, 25−31, 35−59, 67−71, 71A, 75, 9001, 9999, Дурлешть, 11−13, Рошиорь, 31v, 37A, 60, Тоамней, 1−7, В. Лупу, 18/2, 48a, 61A, 63−69, 73, 81v, 85, 85A, 85H, 87/5, 87/6, 87/8, 91−95, Воевозилор, 1, 2−8, Вовинцень, 1/1, 3−11, 6−14 — частично с 09:30 до 17:00.
Центр:
Яловень, 96V — частично с 08:50 до 16:20.
Яловень, 100/1 — частично с 11:00 до 17:00.
Чеканы:
Колоница, 3−7, 105−109, 113, 117−175, 175A, 2−4, 108, 114−190, пер. Колоница, 1/1, 3, Вадул-луй-Водэ, 146, 162, 166, 176−180, 190 — частично с 13:20 до 17:00.
Арионешть, 4, Хайдукул Бужор, 59A, 65, 92/1, 465, Вадул-луй-Водэ, 31 — частично с 09:10 до 13:00.
Рышкановка:
А. Руссо, 14/1, 14/2, Браништий, 5, 11, 13, 15, 17, 19, Д. Рышкану, 35/3, Н. Димо, 12V, 16, 17/1, 18, 18/1, 20, 22, 24, 9003 — частично с 08:50 до 16:20.