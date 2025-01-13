Количество рейсов из Омска в Казань увеличат до трех в неделю с 14 января

Авиакомпания «Икар» запустит дополнительный рейс по маршруту Омск — Казань. Омичи смогут улететь в Казань три раза в неделю, а не два как раньше. Об этом сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.
«Икар» будет выполнять рейсы из Омска в Казань и обратно три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Вылет из Омска в 07:30, время прибытия в Казань по местному времени — в 07:15. Время в пути — 2 часа 45 минут.
Стоимость билета в одну сторону стартует от 5400 рублей. В нее включен также багаж весом до 20 килограммов. Билеты можно приобрести на сайтах авиакомпаний «Икар» и Nordwind. Обе являются дочерними компаниями туроператора Pegas Touristik.
Ранее мы сообщали, что Росавиация утвердило список субсидированных авиарейсов из Омска на 2025 год. Омичи смогут улететь по низким ценам в 12 городов России. К субсидированным относиться также рейс в Казань.