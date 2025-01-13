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В Узбекистане стартовало голосование в рамках проекта «Моя школа»

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В рамках проекта «Моя школа» стартовал этап голосования, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Узбекистана.

Источник: Sputnik.uz

«Сегодня начался этап голосования в рамках проекта “Моя школа”. Этот процесс продлится до 17 января».

говорится в сообщении.

Проголосовать за тот или иной школьный проект можно на портале «Открытый бюджет». При этом учащиеся могут отдать свои голоса лишь за один проект. Для допуска к реализации он должен набрать не менее 10 голосов.

Напомним, что в декабре прошлого года постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса утверждено временное положение о порядке реализации проекта «Моя школа». Документ определяет порядок его осуществления, включая процессы разработки проектов, их отбора, голосования и определения победителей.

В соответствии с указом президента о Госпрограмме 2024 года, в Ташкенте, регионах и одном из городов Каракалпакстана в тестовом режиме запустили проект «Моя школа». Эксперимент стартовал с 2024/2025 учебного года.

В его рамках из госбюджета школам выделят средства в 150-кратном размере базовой расчетной величины (51 млн сумов). Учащиеся 5−11 классов будут сами решать, как использовать деньги, и смогут приобрести электронные доски, компьютеры, спортинвентарь, книги или другие необходимые для школы товары.

Предварительно Узбекистан изучил опыт реализации российской программы с аналогичным названием.

Для справки: в России с 1 января 2023 года все школы и колледжи перешли на использование федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Моя школа». Этот единый федеральный портал с доступом к образовательному контенту и сервисам для семьи, учителя и школы объединяет в себе электронный дневник, библиотеку учебных материалов (книги, видео, интерактивные тренажеры), предоставление услуг в сфере образования, доступ к бесплатной видеоконференцсвязи и другое.

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