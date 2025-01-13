В Узбекистане стартовало голосование в рамках проекта «Моя школа»

«Сегодня начался этап голосования в рамках проекта “Моя школа”. Этот процесс продлится до 17 января».
Проголосовать за тот или иной школьный проект можно на портале «Открытый бюджет». При этом учащиеся могут отдать свои голоса лишь за один проект. Для допуска к реализации он должен набрать не менее 10 голосов.
Напомним, что в декабре прошлого года постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса утверждено временное положение о порядке реализации проекта «Моя школа». Документ определяет порядок его осуществления, включая процессы разработки проектов, их отбора, голосования и определения победителей.
В соответствии с указом президента о Госпрограмме 2024 года, в Ташкенте, регионах и одном из городов Каракалпакстана в тестовом режиме запустили проект «Моя школа». Эксперимент стартовал с 2024/2025 учебного года.
В его рамках из госбюджета школам выделят средства в 150-кратном размере базовой расчетной величины (51 млн сумов). Учащиеся 5−11 классов будут сами решать, как использовать деньги, и смогут приобрести электронные доски, компьютеры, спортинвентарь, книги или другие необходимые для школы товары.
Предварительно Узбекистан изучил опыт реализации российской программы с аналогичным названием.
Для справки: в России с 1 января 2023 года все школы и колледжи перешли на использование федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Моя школа». Этот единый федеральный портал с доступом к образовательному контенту и сервисам для семьи, учителя и школы объединяет в себе электронный дневник, библиотеку учебных материалов (книги, видео, интерактивные тренажеры), предоставление услуг в сфере образования, доступ к бесплатной видеоконференцсвязи и другое.