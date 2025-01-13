В Узбекистане стартовало голосование в рамках проекта «Моя школа»

Для справки: в России с 1 января 2023 года все школы и колледжи перешли на использование федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Моя школа». Этот единый федеральный портал с доступом к образовательному контенту и сервисам для семьи, учителя и школы объединяет в себе электронный дневник, библиотеку учебных материалов (книги, видео, интерактивные тренажеры), предоставление услуг в сфере образования, доступ к бесплатной видеоконференцсвязи и другое.