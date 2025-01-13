Кроссворд на 13 января 2025

2. В августе 2003 года Почта России выпустила серию из пяти ароматизированных почтовых марок под названием «Дары природы». Художник Пётр Жиличкин изобразил на миниатюрах ананас, грушу, дыню, землянику и яблоко. Для каждой миниатюры был использован соответствующий ароматизатор, внедренный в клей марок. Отличительной особенностью данной серии стало также то, что впервые в современной марочной истории России миниатюры были выполнены в круглой форме.