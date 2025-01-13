Кроссворд на 13 января 2025

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Любопытные факты о почтовых марках в истории России:
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1. Благотворительные непочтовые марки использовались большевиками для сбора средств на агитацию в ходе выборов в Государственную думу. Марки, изготовленные в Швейцарии, распространялись как за границей, так и в России, несмотря на преследование со стороны полиции и сыскного отделения (*вопрос 2 по горизонтали).
2. В августе 2003 года Почта России выпустила серию из пяти ароматизированных почтовых марок под названием «Дары природы». Художник Пётр Жиличкин изобразил на миниатюрах ананас, грушу, дыню, землянику и яблоко. Для каждой миниатюры был использован соответствующий ароматизатор, внедренный в клей марок. Отличительной особенностью данной серии стало также то, что впервые в современной марочной истории России миниатюры были выполнены в круглой форме.
3. Серию из трех почтовых марок, ставшей первой в истории Российской Федерации, ввели в обращение 10 января 1992 года. Данный выпуск был посвящен XVI зимним Олимпийским играм, проходившим в Альбервиле. Художник Юрий Арцименев изобразил на миниатюрах лыжное двоеборье, фристайл и бобслей.