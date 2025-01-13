В Красноярске за выходные задержали 35 нетрезвых водителей

В Красноярске за минувшие выходные дорожные полицейские задержали 35 нетрезвых водителей. Как рассказали в краевом ГИБДД, нарушителям грозит лишение прав на два года и штраф до 45 тысяч рублей.
— Всех тех, кто сел за руль в состоянии опьянения повторно, ожидает уже уголовная ответственность, — добавила пресс-служба ведомства.
Госавтоинспекторы напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, которое может привести к непоправимым последствиям.
Сообщить о подозрительном поведении водителей на дороге можно по номеру круглосуточной «Синей линии» — 263−10−19.