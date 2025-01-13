Мэр Челнов высказался о новых маршрутах: Окончательное решение пока не приняли

«С учетом ситуации мы сами должны принять решение о том, какая маршрутная сеть у нас должна быть. Лицензированный научный исследовательский институт провел такие работы. Мы обязаны были по закону заказать через аукцион научную организацию. Только после того, как у нас будет разработанная маршрутная сеть, мы имеем право участвовать во всех федеральных и республиканских программах. Мы свою городскую сеть знаем», — заявил Магдеев.