Что говорят в ВОЗ о вспышке метапневмовируса

«Сегодня ближе к вечеру у нас состоялась телефонная консультация с моим старым добрым коллегой и другом Тедросом Гебрейесусом, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения… … Мой друг Тедрос успокоил меня по поводу слухов последних нескольких дней и недель и заверил, что на данный момент угрозы какой-либо глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения нет. Вирус, о котором так много говорилось в средствах массовой информации, хорошо известен экспертам ВОЗ, он уже несколько раз появлялся. Подобная форма наблюдается, как правило, в зимние периоды».