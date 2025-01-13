Снежные лавины спустили взрывами на трассе в ВКО

В результате было искусственно спущено 5090 куб. м снега, который оперативно расчистили дорожные службы.
«На территории области зарегистрировано 325 лавиноопасных зон. Их мониторинг осуществляется специалистами нашего филиала. По показаниям снегомерных реек определяются оптимальные сроки проведения взрывных работ».
По данным ДЧС ВКО, наиболее опасным периодом для схода лавин являются три-пять суток после сильного снегопада, резкого потепления после мороза или сильного ветра. В это время спасатели рекомендуют воздерживаться от поездок в горные районы.