Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снежные лавины спустили взрывами на трассе в ВКО

Спасатели Восточно-Казахстанской области совместно со специалистами «Казселезащиты» 12 января провели профилактические взрывные работы, чтобы предотвратить самопроизвольный сход лавин на трассе республиканского значения Усть-Каменогорск — Алтай (58−66 км), сообщает Zakon.kz.

Источник: ДЧС ВКО

В результате было искусственно спущено 5090 куб. м снега, который оперативно расчистили дорожные службы.

«На территории области зарегистрировано 325 лавиноопасных зон. Их мониторинг осуществляется специалистами нашего филиала. По показаниям снегомерных реек определяются оптимальные сроки проведения взрывных работ».

отметил глава филиала «Казселезащита» Советбек Станбеков.

По данным ДЧС ВКО, наиболее опасным периодом для схода лавин являются три-пять суток после сильного снегопада, резкого потепления после мороза или сильного ветра. В это время спасатели рекомендуют воздерживаться от поездок в горные районы.