Менеджеров и ИТ-специалистов чаще всего сокращали в Иркутской области в 2024

Кстати, 46% опрошенных рассказали, что 2024 негативно отразился на деятельности компаний, в которых они работают (в целом по стране таких 35%). Лишь 3% считают, что события прошедшего года позитивно повлияли на итоговые результаты (в целом по РФ — 5%). При этом 36% полагают, что 2024 год никак не сказался на деятельности компаний (в целом по стране так считают 41% опрошенных).