Менеджеров и ИТ-специалистов чаще всего сокращали в Иркутской области в 2024

Жители Иркутской области рассказали аналитикам hh.ru, каких специалистов сокращали в различных компаниях в 2024 году. Большая часть опрошенных поделилась, что сокращений не было, 32% рассказали об увольнениях, еще 23% сообщили о выборочных увольнениях, 15% затруднились ответить на вопрос.
— О массовых сокращениях чаще всего сообщали менеджеры по продажам (13%) и ИТ-специалисты (11%). О выборочных — представители закупок и сферы туризма и общепита (по 24%), — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru.
Больше всего выборочных сокращений наблюдалось в компаниях Иркутской области (23%), затем идет Воронежская и Нижегородская области (по 20%). В это время стабильная ситуация сохранялась в Ханты-Мансийском АО (77%), Приморском крае, Кемеровской области (по 68%), Челябинской области и Красноярском крае (по 63%).
Кстати, 46% опрошенных рассказали, что 2024 негативно отразился на деятельности компаний, в которых они работают (в целом по стране таких 35%). Лишь 3% считают, что события прошедшего года позитивно повлияли на итоговые результаты (в целом по РФ — 5%). При этом 36% полагают, что 2024 год никак не сказался на деятельности компаний (в целом по стране так считают 41% опрошенных).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что открыта продажа субсидированных билетов из Иркутска в Таксимо.