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Бригады скорой выезжали к омичам более семи тысяч раз после праздников

Количество вызов выросло на 11%

Источник: Комсомольская правда

Бригады скорой помощи за неделю с 6 по 12 января 2025 года выезжали к пациентам 7080 раз. Количество вызов в Омской области увеличилось на 11,4% по сравнению с предыдущий неделей. Об этом сообщили в Станции скорой медицинской помощи.

В среднем в сутки медики выполняли 1012 выездов. При этом только в 2854 из 7080 случаев пациентам потребовалась госпитализация. Таким образом, в большинстве случаев оказанной бригадой медицинской помощи было достаточно.

Какое количество ложных вызовов поступило медикам за неделю, не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в Омской области за прошедшую неделю ликвидировали 50 пожаров. В результате одного из них погиб житель Одесского района.