Бригады скорой выезжали к омичам более семи тысяч раз после праздников

Бригады скорой помощи за неделю с 6 по 12 января 2025 года выезжали к пациентам 7080 раз. Количество вызов в Омской области увеличилось на 11,4% по сравнению с предыдущий неделей. Об этом сообщили в Станции скорой медицинской помощи.