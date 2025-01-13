В правительстве рассказали о строительстве Северного обхода до проспекта Победы в Калининграде

Строительство Северного обхода Калининграда идёт без отставаний. На участке от Советского проспекта до Тенистой аллеи работы выполнили на 9,3%, от Тенистой аллеи до проспекта Победы — на 22,8%. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос.