В правительстве рассказали о строительстве Северного обхода до проспекта Победы в Калининграде

Строительство Северного обхода Калининграда идёт без отставаний. На участке от Советского проспекта до Тенистой аллеи работы выполнили на 9,3%, от Тенистой аллеи до проспекта Победы — на 22,8%. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос.
По данным министерства развития инфраструктуры, на участке от Советского проспекта до Тенистой аллеи протяжённостью 4,4 километра подрядчик занимается строительством водопропускных труб, переустройством коммуникаций, свайными фундаментами и опорами пешеходного тоннеля. На объекте задействовали 12 единиц техники и 28 человек. По контракту работы должны завершить в октябре 2029 года.
На последнем участке Северного обхода протяжёностью 1,5 километра строят путепровод через проспект Победы и железную дорогу, пешеходный тоннель, мост и другие объекты. Там работают 23 единицы техники и 45 рабочих. По контракту закончить планируют в декабре 2026 года.
«Приёмка выполненных работ осуществляется в рамках выделенного финансирования по годам, при этом фактически подрядная организация выполнила больший объём работ, оценить который возможно только после процедуры приёмки. Работы на обоих подэтапах ведутся без отставаний. Что касается досрочного завершения строительства дорожных объектов — это зависит от возможности опережающего финансирования из федерального бюджета».
Реконструкцией Северного обхода от Советского до проспекта Победы занимается АО «ВАД». Общая стоимость двух контрактов превышает 23,5 миллиарда рублей. Подрядчику необходимо построить шестиполосную трассу, транспортные развязки, мосты, путепроводы, подземные пешеходные переходы, установить освещение и провести другие работ.