Красноярцев вновь зовут работать инспекторами ГАИ

Кандидаты должны отвечать ряду требований и иметь необходимые навыки:
образование не ниже средне-специального; наличие водительского удостоверения категории «В»; умение адаптироваться к многозадачности; знание и пользование ПК; знание технического состояния автотранспортных средств.
Будущим сотрудникам красноярской Госавтоинспекции гарантируют возможность карьерного роста, полный социальный пакет, страхование жизни и здоровья, а также компенсацию проезда в отпуск и одного члена семьи сотрудника.
Подробнее о вакансиях можно узнать в отделе по работе с личным составом МУ МВД России «Красноярское» по адресу: ул. Дубровинского, 72, телефон: