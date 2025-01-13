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Красноярцев вновь зовут работать инспекторами ГАИ

В отдел ГАИ Красноярска требуются сотрудники на должность государственного инспектора дорожного надзора отделения дорожного надзора и государственного инспектора безопасности дорожного движения отделения технического надзора.

Источник: РИА "Новости"

Кандидаты должны отвечать ряду требований и иметь необходимые навыки:

образование не ниже средне-специального; наличие водительского удостоверения категории «В»; умение адаптироваться к многозадачности; знание и пользование ПК; знание технического состояния автотранспортных средств.

Будущим сотрудникам красноярской Госавтоинспекции гарантируют возможность карьерного роста, полный социальный пакет, страхование жизни и здоровья, а также компенсацию проезда в отпуск и одного члена семьи сотрудника.

Подробнее о вакансиях можно узнать в отделе по работе с личным составом МУ МВД России «Красноярское» по адресу: ул. Дубровинского, 72, телефон: 8 (391) 249−00−22, 249−00−39, 245−94−11.

ГИБДД