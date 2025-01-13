Австралия, Непал, Сент-Китс и Невис. Туристы из каких стран приезжали в Беловежскую пущу в 2024 году

«Все зависит от сезона года. Летом туристы отдают предпочтение одним экскурсиям, в зимний период — другим. В преддверии и во время новогодних и рождественских праздников стараются приехать в поместье белорусского Деда Мороза, желание загадать, поговорить с ним, подарки получить. Также наиболее посещаемые музей природы и вольеры с дикими животными. Летом делаем упор на активный отдых. Много велосипедных дорожек в пуще. Наиболее посещаем в этот период археологический музей под открытым небом, очень популярна обзорная экскурсия по Беловежской пуще с посещением музея народного быта», — рассказала Оксана Богалейша.