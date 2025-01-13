Австралия, Непал, Сент-Китс и Невис. Туристы из каких стран приезжали в Беловежскую пущу в 2024 году

В Беловежской пуще в прошлом году побывало больше туристов, чем в 2023-м. В том числе на 60% увеличилось число зарубежных гостей. Национальный парк посетили 117 тыс. иностранцев. Среди постоянных туристов — граждане России, Польши, Германии, Литвы, Латвии, Украины, Казахстана, Узбекистана. Также в 2024 году в пуще принимали гостей из Израиля, Китая, Непала, Мексики, Турции, Бельгии, США, Вьетнама, Испании, Сербии, Австралии, Нидерландов, Индии, Румынии, Сент-Китса и Невиса, Великобритании, Египта, Республики Корея, ОАЭ, Италии, Канады, Индонезии, Саудовской Аравии, Перу.
«Все зависит от сезона года. Летом туристы отдают предпочтение одним экскурсиям, в зимний период — другим. В преддверии и во время новогодних и рождественских праздников стараются приехать в поместье белорусского Деда Мороза, желание загадать, поговорить с ним, подарки получить. Также наиболее посещаемые музей природы и вольеры с дикими животными. Летом делаем упор на активный отдых. Много велосипедных дорожек в пуще. Наиболее посещаем в этот период археологический музей под открытым небом, очень популярна обзорная экскурсия по Беловежской пуще с посещением музея народного быта», — рассказала Оксана Богалейша.
Так, в гостях у Деда Мороза в прошлом году побывали около 80 тыс. детей и взрослых. Рекордное число туристов воспользовалось велосипедными маршрутами в Беловежской пуще — более 60 тыс. человек. «У нас появился в 2024 году новый маршрут — “Еленский бор”. Он проходит по лесным тропинкам, очень интересный. Находится недалеко от туристической инфраструктуры. Возможно, подобные маршруты будем создавать и в нынешнем году. Также намерены обновлять инфраструктуру существующих маршрутов», — отметила Оксана Богалейша.
В национальном парке совершенствуют инфраструктуру. Движется к завершению строительство входной группы, которая представляет собой главные ворота и точки обслуживания. В ближайшее время там ожидается открытие инфоцентра. Изменения коснулись и поместья Деда Мороза, локации стали более красочными и яркими.