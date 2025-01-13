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В аварии в Уфе пострадал 22-летний водитель «Рено Логан»

Парень обратился в больницу.

Источник: Комсомольская правда

На улице Лесотехникума в Уфе произошла серьезная авария с участием легковушек. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, столкнулись «Рено Логан» и «Белджи Х50».

В результате ДТП пострадал 22-летний водитель первого авто. За медицинской помощью он обратился в больницу, где ему диагностировали травму головы. Госпитализация уфимцу не понадобилась.

По факту аварии начато разбирательство.

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