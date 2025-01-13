Паруса и крылья птиц: Собянин показал, как будет выглядеть станция «Крымская»

На Троицкой линии метро идет строительство станций «Крымская» и «ЗИЛ». О том, как они будут выглядеть, Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
«“Крымскую” выполним в морской тематике. На платформе подвесные потолки будут напоминать паруса, а колонны и балки — крылья парящих птиц», — написал мэр Москвы.
Светильники на путевых стенах выполнят в виде судовых иллюминаторов. На стене главного фасада первого вестибюля будет барельеф с подсветкой в форме полуострова Крым.
«Для станции “ЗИЛ” в качестве фона используем черный цвет. Детали оформим в белом, сером, синем и красном цветах», — отметил Сергей Собянин.
Путевые стены станции украсила художественная композиция, рассказывающая об истории развития завода имени И. А. Лихачева. Панно специалисты выполнили в технике печати на стекле.