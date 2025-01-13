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100 новых автобусов и троллейбусов МАЗ и «Белкоммунмаш» появится в Минске в 2025

Мингорисполком сказал про 100 новых троллейбусов и автобусов, которые появятся в Минске в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

100 новых автобусов и троллейбусов МАЗ и «Белкоммунмаш» появится в Минске в 2025 году, рассказала первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, пишет агентство «Минск-Новости».

Лазаревич обратила внимание на то, что в проекте бюджета на 2025 год предусмотрены средства на покупку более чем 100 новых автобусов и троллейбусов. Она подчеркнула, что весь транспорт производится в Минске, назвав «Белкоммунмаш» и Минский автомобильный завод.

Тем временем новые низкопольные трамваи «БКМ Холдинг» скоро появятся в Минске.

Кстати, трамваи с четырьмя дверями вместо трех тестируются в Минске.

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