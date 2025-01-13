100 новых автобусов и троллейбусов МАЗ и «Белкоммунмаш» появится в Минске в 2025

Лазаревич обратила внимание на то, что в проекте бюджета на 2025 год предусмотрены средства на покупку более чем 100 новых автобусов и троллейбусов. Она подчеркнула, что весь транспорт производится в Минске, назвав «Белкоммунмаш» и Минский автомобильный завод.