100 новых автобусов и троллейбусов МАЗ и «Белкоммунмаш» появится в Минске в 2025 году, рассказала первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, пишет агентство «Минск-Новости».
Лазаревич обратила внимание на то, что в проекте бюджета на 2025 год предусмотрены средства на покупку более чем 100 новых автобусов и троллейбусов. Она подчеркнула, что весь транспорт производится в Минске, назвав «Белкоммунмаш» и Минский автомобильный завод.
Тем временем новые низкопольные трамваи «БКМ Холдинг» скоро появятся в Минске.
Кстати, трамваи с четырьмя дверями вместо трех тестируются в Минске.
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