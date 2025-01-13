Минздрав посчитал себестоимость вызова скорой помощи в Беларуси

Для этого пришлось бы вызвать скорую, пролежать пять дней в хирургическом отделении и совершить визит в поликлинику, чтобы закрыть больничный. За все это потребовалось бы заплатить 1171 рубль (при условии, что операция пройдет без осложнений и необходимости «заезда» в реанимацию), однако эти расходы берет на себя государство.