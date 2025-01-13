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Минздрав посчитал себестоимость вызова скорой помощи в Беларуси

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Минздрав вывел среднюю стоимость одного выезда бригады скорой помощи в 2024 году, сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

Источник: Sputnik.by

Цифра составила 164 рубля. В такую же сумму в прошлом году государству обходилось ежесуточное пребывание одного пациента в отделении терапевтического профиля. Средний «чек» одного койко-дня в хирургии составил 191 рубль, а в отделении интенсивной терапии — 1202 рубля. А цена одного посещения поликлиники — средняя по республике — сформировалась на уровне 52 рублей.

Журналисты издания, основываясь на данных Минздрава, также посчитали среднюю стоимость приступа аппендицита.

Для этого пришлось бы вызвать скорую, пролежать пять дней в хирургическом отделении и совершить визит в поликлинику, чтобы закрыть больничный. За все это потребовалось бы заплатить 1171 рубль (при условии, что операция пройдет без осложнений и необходимости «заезда» в реанимацию), однако эти расходы берет на себя государство.

Сколько стоят знания?

Образование наравне со здравоохранением всегда оставалось одной из самых затратных сфер для государства. С 1 января в Беларуси заработало постановление, которое определяет нормативы расходов на обучение и воспитание одного учащегося на 2025 год.

На воспитанников городских детских садов расходы составляют 4956,11 рублей или 413 рублей в месяц. Пребывание ребенка в садике в сельской местности обойдется дороже — 5656,76 рубля или 471 рубль в месяц.

Один год обучения школьника в городе обходится в 3749,17 рублей, в сельской местности в два раза больше — 8447,27 рублей.

Все эти расходы покрывает государство, родители учащихся платят лишь за питание (в некоторых случаях оно бесплатное) и пользование учебниками.

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